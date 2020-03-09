Yılmaz Akhisar!
TFF 1. Lig’de üstündeki 4 takımın puan kaybettiği haftada Yılmaz Vural’lı Akhisar, Osmanlı’yı 3-2 yendi. Golleri Cikalleshi, Ergin ve Erhan kaydetti
TFF 1. Lig'de Akhisar, üzerindeki 4 takımın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Osmanlı'yı konuk eden Akigolar, 42'de perdeyi açtı. Osmanlı'da Oğuz'un hatasıyla topu kapan Erhan, Cikalleshi'ye asist yaptı: 1-0. 53'te Beykan kaptırdı, Tolga ortaladı, Cikalleshi indirdi Ergin attı: 2-0. Cikalleshi ceza sahası içinde Mehmet'i indirince penaltı oldu. 73'te Blagojevic penaltıdan ağları sarstı: 2-1.
90+5'TE KIRMIZI
Farkın 1'e düşmesinden 1 dakika sonra Akhisar bir gol daha buldu. Bjarnason çalımlarla girdiği ceza sahasında topu Erhan'a aktardı, Erhan fileleri sarstı: 3-1. 88'de savunma arkasına atılan uzun topa kafa vurmayan ve kaleciye bırakan Musa Nizam'ın hatasını Batuhan değerlendirdi: 3-2. Osmanlı'da 2001 doğumlu Erdem Çetinkaya 90+5'te kaleciye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek atıldı.
YILMAZ VURAL: ÇIKACAĞIZ
Akhisar hocası Yılmaz Vural maç sonunda şöyle konuştu: Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi. Puanı 41 yaptık. Gönül ister ki ilk 2'ye girelim. Ama ne olursa olsun play-off hattında olmalıyız. Süper Lig'e çıkacağız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...