09 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Yılmaz Akhisar!

Yılmaz Akhisar!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.03.2020

1. Lig’de üstündeki 4 takımın puan kaybettiği haftada Yılmaz Vural’lı Akhisar, Osmanlı’yı 3-2 yendi. Golleri Cikalleshi, Ergin ve Erhan kaydetti

1. Lig'de Akhisar, üzerindeki 4 takımın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Osmanlı'yı konuk eden Akigolar, 42'de perdeyi açtı. Osmanlı'da Oğuz'un hatasıyla topu kapan Erhan, Cikalleshi'ye asist yaptı: 1-0. 53'te Beykan kaptırdı, Tolga ortaladı, Cikalleshi indirdi Ergin attı: 2-0. Cikalleshi ceza sahası içinde Mehmet'i indirince penaltı oldu. 73'te Blagojevic penaltıdan ağları sarstı: 2-1.

90+5'TE KIRMIZI

Farkın 1'e düşmesinden 1 dakika sonra Akhisar bir gol daha buldu. Bjarnason çalımlarla girdiği ceza sahasında topu Erhan'a aktardı, Erhan fileleri sarstı: 3-1. 88'de savunma arkasına atılan uzun topa kafa vurmayan ve kaleciye bırakan Musa Nizam'ın hatasını Batuhan değerlendirdi: 3-2. Osmanlı'da 2001 doğumlu Erdem Çetinkaya 90+5'te kaleciye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek atıldı.

YILMAZ VURAL: ÇIKACAĞIZ

Akhisar hocası Yılmaz Vural maç sonunda şöyle konuştu: Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi. Puanı 41 yaptık. Gönül ister ki ilk 2'ye girelim. Ama ne olursa olsun play-off hattında olmalıyız. Süper Lig'e çıkacağız.

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