TFF 1. Lig: Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takım bu sonuça puanını 50'ye yükseltirken, konuk takım puanını 46'ya çıkardı.
TFF 1. Lig'de haftanın maçında lider Hatayspor, sahasında ikinci sıradaki BB Erzurumspor'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, Hatayspor puanını 50'ye, BB Erzurumspor ise 46'ya yükseltti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Hatayspor, 10 Mart Salı günü saat 16.30'da Altay deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
HATAYSPORLU TARAFTARLAR NAMAZ KILDI
Hatayspor - BB Erzurumspor maçı öncesi Hataysporlu taraftarlar, Antakya Atatürk Stadı tribünlerinde namaz kıldı.
TRİBÜNLER ŞEHİTLERİ ANDI
Hataysporlu taraftar mücadele öncesi "Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi uğruna kurşun yemesini de biliriz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açarak İdlib'te şehit olan askerlerimizi andı.
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