07 Mart 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Hatayspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor - Erzurumspor maçında gol sesi çıkmadı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 07.03.2020

1. Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Hatayspor, sahasında BB ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takım bu sonuça puanını 50'ye yükseltirken, konuk takım puanını 46'ya çıkardı.

1. Lig'de haftanın maçında lider Hatayspor, sahasında ikinci sıradaki BB 'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, Hatayspor puanını 50'ye, ise 46'ya yükseltti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Hatayspor, 10 Mart Salı günü saat 16.30'da Altay deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında 'ü ağırlayacak.

HATAYSPORLU TARAFTARLAR NAMAZ KILDI

Hatayspor - BB Erzurumspor maçı öncesi Hataysporlu taraftarlar, Antakya Atatürk Stadı tribünlerinde namaz kıldı.


TRİBÜNLER ŞEHİTLERİ ANDI

Hataysporlu taraftar mücadele öncesi "Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi uğruna kurşun yemesini de biliriz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açarak 'te şehit olan askerlerimizi andı.




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