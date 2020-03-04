04 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Menemenspor 11'inci sıraya düştü

Menemenspor 11'inci sıraya düştü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, 9 haftada istediği sonuçları alamayarak 11'inci sıraya kadar geriledi. 1. Lig'de son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler 32 puanda kaldı.

1'inci Lig'de üst üste , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaybedip zirve yarışından hızla uzaklaşan büyük çöküş yaşadı.

Ligin 16'ncı haftasında 2'nci sırada yer alıp hayalleri kurmaya başlayan sarı-lacivertliler son 9 maçta sadece 1 galibiyet alarak 11'inci basamağa kadar geriledi. İlk yarıda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ekibi, son 9 maçlık süreçte ise 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak hedefinden çok uzaklaştı. Cuma günü evinde oynayacağı Altay derbisine milat olarak bakan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu. Genç teknik adam, "Biz de böyle bir durum beklemiyorduk. Maalesef kötü bir süreç yaşadık. Ancak ümitlerimizi asla tüketmeyeceğiz. Kaliteli kadromuzun olduğunu biliyoruz. Altay karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet bizi yeniden yukarılara taşıyacak. Ben takımıma inanıyorum, taraftarımız bizi desteklesin, stadımızı doldursun" dedi. Menemenspor, sezonun ilk yarısında Altay'ı 2-0 mağlup etmişti.

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