04 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altay'da Turgut Doğan formunun zirvesinde!

Altay'da Turgut Doğan tam isabet
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2020

'ın devre arasında takımından kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Şahin, gösterdiği performansla takımına ciddi katkıda bulundu. Turgut Doğan, henüz gol atamamasına rağmen son 4 maçta 4 asist yaptı.

1'inci Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren 'ın devre arasında 'ten renklerine bağladığı sol kanat Şahin, sergilediği performansla tam isabet bir transfer olduğunu gösterdi.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamamasına rağmen son 4 maçta 4 asist yaparak skora katkı sağladı. temsilcisi bu 4 maçta 10 puan toplayarak, ilk 6 yarışında ben de varım, dedi. Altay formasıyla 5 müsabakaya çıkan Turgut Doğan, taraftarların da gözdesi oldu. İzmir'de 2-1 kazanılan maçında ilk golde Yılmaz'a asist yapan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Keçiörengücü deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemedikten sonra, iç sahadaki 3-1'lik galibiyetinde perdeyi açan Paixao'ya gol attırdı. Deplasmanda 2-2 biten maçında Putsila'ya gol sevinci yaşatan Turgut Doğan, son olarak 1-0 zaferle biten Altınordu derbisinde oyuna 60'ıncı dakikada girip, 67'nci dakikada Paixao'nun galibiyet golünü hazırladı.

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