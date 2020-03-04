Altay'da Turgut Doğan formunun zirvesinde!
Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük takımından kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, gösterdiği performansla takımına ciddi katkıda bulundu. Turgut Doğan, henüz gol atamamasına rağmen son 4 maçta 4 asist yaptı.
TFF 1'inci Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten renklerine bağladığı sol kanat Turgut Doğan Şahin, sergilediği performansla tam isabet bir transfer olduğunu gösterdi.
Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamamasına rağmen son 4 maçta 4 asist yaparak skora katkı sağladı. İzmir temsilcisi bu 4 maçta 10 puan toplayarak, ilk 6 yarışında ben de varım, dedi. Altay formasıyla 5 müsabakaya çıkan Turgut Doğan, taraftarların da gözdesi oldu. İzmir'de 2-1 kazanılan Boluspor maçında ilk golde Yılmaz'a asist yapan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Keçiörengücü deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemedikten sonra, iç sahadaki 3-1'lik Adanaspor galibiyetinde perdeyi açan Paixao'ya gol attırdı. Deplasmanda 2-2 biten Bursaspor maçında Putsila'ya gol sevinci yaşatan Turgut Doğan, son olarak 1-0 zaferle biten Altınordu derbisinde oyuna 60'ıncı dakikada girip, 67'nci dakikada Paixao'nun galibiyet golünü hazırladı.
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