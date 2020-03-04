TFF 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 MART CUMA:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 MART CUMARTESİ:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 MART PAZAR:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak
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