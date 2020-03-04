04 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2020

1. 'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 MART CUMA:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 MART CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

8 MART PAZAR:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

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