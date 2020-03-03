03 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bursa'da isyan!

Bursa'da isyan!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Ümraniye deplasmanında galibiyeti koruyamayan Bursaspor’da hakemlere büyük bir tepki var.

Ümraniye deplasmanında galibiyeti koruyamayan Bursaspor'da hakemlere büyük bir tepki var. Başkan , hakem hataları nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürerek, 9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçtiklerini belirtti.
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