03 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

İkinci yarının en formsuzu Menemenspor!

İkinci yarının en formsuzu Menemenspor!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.03.2020

1. Lig'de son zamanlarda istediği sonuçları alamayan 'da kötü gidiş devam ediyor. Menemenspor, 8 haftada sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp geri kalan 6 maçını ise kaybetti.

1'inci Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen , en kötü performans sergileyen ekip oldu.

Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler 4 puan toplayabildi. Bu süreçte Play-Off hattının dışında kalan Menemenspor, düşme potasının oldukça üzerinde olsa da ilk 6 hedefini zora soktu. Cuma günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 'u 3-1 yenip Akhisarspor'la berabere kaldı. ekibi; Giresunspor, Hatayspor, , , ve Erzurumspor maçlarını kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci, Altay maçıyla toparlanacaklarına inandığını dile getirerek, "Zor günleri geride bırakacağız. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.

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