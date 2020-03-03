İkinci yarının en formsuzu Menemenspor!
TFF 1. Lig'de son zamanlarda istediği sonuçları alamayan Ekol Göz Menemenspor'da kötü gidiş devam ediyor. Menemenspor, 8 haftada sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp geri kalan 6 maçını ise kaybetti.
TFF 1'inci Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarıda en kötü performans sergileyen ekip oldu.
Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler 4 puan toplayabildi. Bu süreçte Play-Off hattının dışında kalan Menemenspor, düşme potasının oldukça üzerinde olsa da ilk 6 hedefini zora soktu. Cuma günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Eskişehirspor'u 3-1 yenip Akhisarspor'la berabere kaldı. İzmir ekibi; Giresunspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor maçlarını kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci, Altay maçıyla toparlanacaklarına inandığını dile getirerek, "Zor günleri geride bırakacağız. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...