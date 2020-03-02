02 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü l MAÇ SONUCU

TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2020

TFF 1. Lig'in 25. haftasında ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, , Berat Aydoğdu, , Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 ), Otoo

Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Dialiba, Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone

Goller: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hodzic, Dk. 62 Serdar Güncü, Dk. 70 Mrsic, Dk. 87 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Kone, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 89 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

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