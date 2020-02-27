28 Şubat 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Menemenspor galibiyete için sahaya çıkacak!

Menemenspor galibiyete için sahaya çıkacak!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hedefi 3 puan olarak belirledi. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp üst sıralara tırmanmak istiyor.

1. Lig'de son iki maçında ve Demirspor'a yenilerek Play-Off hattından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Teknik direktör Cenk Laleci, Erzurumspor'un Altınordu ile 'de oynadığı karşılaşmayı izlerken, bol bol not tuttu. Rakibi en iyi şekilde analiz ettiklerini ifade eden genç teknik adam, "Maalesef son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Ancak Erzurum'da yeniden çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama kendimize de güveniyoruz. Rakibimize saygı duyacağız. Biz ise kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezası sona eren sol bek Ercan, Erzurumspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.

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