26 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Altınordu 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Altınordu ikinci yarıda açıldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 26.02.2020

1. Lig'in 24. haftasında , 1-0 geride düştüğü maçta 'u 2-1 mağlup ederek üç maç aradan sonra galip geldi. Ev sahibi ekibin golleri ve 'den gelirken, zirve yarışında ağır yara alan ekibinin tek golünü ise Hamrun kaydetti.

1. Lig'in 24. haftasında ile , Bornova Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede konuk ekip, 61. dakikada Yugurta Hamrun ile 1-0 öne geçti. Rakibine 75. dakikada ve 86. dakikada 'nin attığı gollerle karşılık veren ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üç maç aradan sonra galip geldi.

Altınordu bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 14. sırada kalırken, şampiyonluk yarışında büyük darbe alan BB Erzurumspor, 42 puanla 2. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, 1 Mart Pazar günü saat 19.00'da Altay deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün saat 14.00'te sahasında 'u ağırlayacak.

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