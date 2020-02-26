TFF 1. Lig: Altınordu 2-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, 1-0 geride düştüğü maçta BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek üç maç aradan sonra galip geldi. Ev sahibi ekibin golleri Metehan Mimaroğlu ve Okan Derici'den gelirken, zirve yarışında ağır yara alan Erzurum ekibinin tek golünü ise Hamrun kaydetti.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu ile BB Erzurumspor, Bornova Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede konuk ekip, 61. dakikada Yugurta Hamrun ile 1-0 öne geçti. Rakibine 75. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 86. dakikada Okan Derici'nin attığı gollerle karşılık veren İzmir ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üç maç aradan sonra galip geldi.

Altınordu bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 14. sırada kalırken, şampiyonluk yarışında büyük darbe alan BB Erzurumspor, 42 puanla 2. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, 1 Mart Pazar günü saat 19.00'da Altay deplasmanına konuk olacak. BB Erzurumspor ise aynı gün saat 14.00'te sahasında Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.

DİĞER