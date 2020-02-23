23 Şubat 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Karagümrük ezip geçti

Karagümrük ezip geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi.

Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisine zaferi 10'da Emeghara ve 29'da Sobiech'in golleri geldi. Karagümrük böylece üst üste 2. galibiyetini elde etti ve sıralamada play-off potasına tırmandı. Akhisar'da ise kötü gidiş devam etti. Manisa ekibi, son 5 maçta 3. yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Karagümrük Eskişehir'i, Akhisar da Giresun'u ağırlayacak.

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