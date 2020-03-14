14 Mart 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bursaspor 1-1 Boluspor

Bursaspor ile Boluspor yenişemedi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.03.2020

1. Lig'in 28. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Ev sahibi takımın golü 'den gelirken, konuk ekibin golünü Mustafa Durak Kaydetti.

1. Lig'in 28. haftasında ile , Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 46'ya çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 13. beraberliğini alan Boluspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise aynı gün saat 19.00'da Altınordu'yu ağırlayacak.


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