Adana Demir 4 golle güldü

Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Adana Demirspor, seyircisi önüned oynadığı maçta Altınordu'yu 4-2 yendi.

Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Adana Demirspor, seyircisi önüned oynadığı maçta Altınordu'yu 4-2 yendi. Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç ve Volkan Şen'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 galip kapatan Demirspor karşısında, Hüsamettin Yener ile 20 dakikada 2 gol bulan Altınordu umutlandı: 3-2. Ancak gol perdesini açan Mehmet, 10 dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-2.

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