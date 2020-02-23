23 Şubat 2020, Pazar
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Adana Demir 4 golle güldü
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Adana Demirspor, seyircisi önüned oynadığı maçta Altınordu'yu 4-2 yendi.
Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Adana Demirspor, seyircisi önüned oynadığı maçta Altınordu'yu 4-2 yendi. Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç ve Volkan Şen'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 galip kapatan Demirspor karşısında, Hüsamettin Yener ile 20 dakikada 2 gol bulan Altınordu umutlandı: 3-2. Ancak gol perdesini açan Mehmet, 10 dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-2.
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