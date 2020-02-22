22 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor tutunacak!

Adanaspor tutunacak!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Düşme potasında yer alan Adanaspor'da Mustafa Sami ile , ligde kalacaklarına inanıyor.

Düşme potasında yer alan Adanaspor'da Mustafa Sami ile , ligde kalacaklarına inanıyor. Mustafa, "Taraftarımızın desteğini tam anlamıyla hissediyoruz" dedi. Mehmet ise, "Artık iyice kenetlenip tutunma zamanı" diye konuştu.
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