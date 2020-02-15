15 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU l Hatayspor 2-3 Akhisarspor l ÖZET
Giriş Tarihi: 15.02.2020
TFF 1. Lig'in 22. haftasında lider Hatayspor ile Süper Lig hedefi için yarışan Akhisarspor takımları karşı karşıya geldi. Konuk ekip Akshisarspor, Onur Ayık, Erhan Çelenk ve Bjarnason'un golleriyle 3-2 kazandı.
TFF 1.Lig'de haftaya lider konumda giren Hatayspor evinde Akhisarspor'a 3-2 kaybetti ve avantajını yitirdi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Hatayspor, bir ara 8 puana çıkan farkı koruyamadı. Süper Lig'de lider Sivasspor'un yaşadığı düşüşü yaşayan Hatayspor, eğer BB Erzurumspor bu hafta kazanırsa sadece 1 puan farkla zirvede yer alacak.
Süper Lig'de lider Sivasspor'un yaşadığı düşüşü yaşayan Hatayspor, eğer BB Erzurumspor bu hafta kazanırsa sadece 1 puan farkla zirvede yer alacak.
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