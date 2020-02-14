14 Şubat 2020, Cuma

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Altınordu - Osmanlıspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Altınordu ile Osmanlıspor yenişemedi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.02.2020

1'inci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Altınordu evinde 'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Metehan, 87'nci dakikada Okan, konuk takımın gollerini 17'nci dakikada , 22'nci dakikada Blagojevic kaydetti. Bu sonuçla temsilcisi 24, Başkent ekibi 18 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada kalecinin öne çıktığını gören Altınordulu Muhammed yaklaşık 30 metreden şansını denedi, kaleci Mele topu son anda kornere tokatladı.

9'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Atakan'ın vuruşunda defanstan seken top havalandı. İyi yükselen Metehan kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

17'nci dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan müthiş bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.

22'nci dakikada ikinci golü buldu. Blagojevic'in ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Erhan'ı avladı: 1-2.

24'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Soldan Metehan'ın ortasında yakın mesafeden Kemal kafayı çaktı, top üst direkte patladı.
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

72'nci dakikada Altınordu atağında sağdan Furkan ortaladı, Hüsamettin'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

74'üncü dakikada ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Muhammed yerden vurdu, kaleci Mele uzanarak topa sahip oldu.

88'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Okan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Ravil kafayla ağları havalandırdı: 2-2.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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