12 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Ümraniye kayıplarda

Ümraniye kayıplarda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden Ümraniye, bir anda kendini 11'inci sırada buldu.

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden Ümraniye, bir anda kendini 11'inci sırada buldu. Kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, daha önce Altay'ı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

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