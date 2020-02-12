Ümraniye kayıplarda

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden Ümraniye, bir anda kendini 11'inci sırada buldu.

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden Ümraniye, bir anda kendini 11'inci sırada buldu. Kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, daha önce Altay'ı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile anlaştı.