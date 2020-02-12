Timsah tam gaz
Bursaspor, geçen haftaki Eskişehir kazasını Osmanlı galibiyetiyle telafi etti. Hatay yine puan kaybetti, Adana derbisini Demir kazandı. Erzurum ve Altay da 3'er puan aldı, yarış iyice kızıştı.
KARAGÜMRÜK-HATAY
Lider Hatayspor, 1-0 öne geçtiği Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı. İkinci yarıda 4 maçta tek galibiyet alabilen Güney ekibi, her şeye rağmen puan farkını korudu. Karagümrük, 90+1'de Fatih Kuruçuk'un golüyle yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
ESKİŞEHİR-ALTINORDU
Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen onurlu mücadelesini sürdürüyor Eskişehirspor... Kırmızı Şimşekler bu hafta da Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Es-Es'te özellikle iki gol atan Mete Kaan Demir müthiş oynadı. Eskişehirspor 15 hafta sonra son sıradan kurtuldu.
ADANA DEMİR-ADANA
Çukurova derbisinde futbola doyduk... Demirspor, güçlenmiş kadrosuyla yükselişini sürdürdü. Kalite farkı bariz bir şekilde sahaya yansıdı. Direkler olmasa 4-1'lik skor daha farklı olabilirdi. Aosman süper oynadı. 6'da 5 yapan Adana Demir ilk iki iddiasını arttırdı.
ÜMRANİYE-BALIKESİR
Balıkesirspor, yeni hocası Yusuf Şimşek ile Ümraniye'de hayat buldu. 3-0'lık galibiyetle 4 maçlık hasretini dindiren Bal-Kes play-off umutlarını artırdı. Ümraniye'de ise bu farklı yenilgi teknik direktör Ahmet Taşyürek'in biletinin kesilmesine sebep oldu.
OSMANLI-BURSASPOR
TFF 1. Lig'de ikinci yarıya bomba gibi giren Bursa, geçen hafta Eskişehir önünde şok yaşamıştı. Bunun stresiyle başkente giden Timsahlar, Osmanlı'yı 4-2 mağlup ederek kaldığı yerden yoluna devam etti. İlk iki için bu galibiyet hayli önemliydi.
ALTAY-BOLUSPOR
1-0 öne geçtiği Altay deplasmanından 2-1 mağlup olan Bolu'da tehlike çanları ciddi şekilde çalıyor. Çıktığı 17 maçta sadece 2 galibiyet gören Osman Özköylü maç sonu istifa etti ama yönetim kabul etmedi. Altay ise Ali Tandoğan ile 2'lik peşinde...
ERZURUM-KEÇIÖREN
Şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Erzurumspor, Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Cumartesi günü kar yağışı nedeniyle ertelenen maç pazartesi oynandı. Dadaşlar, tecrübeli ismi Mickael Pote'nin attığı golle galibiyete uzanıp ikinci sıradaki yerini korudu.
AKHİSAR-MENEMEN
Pazartesi akşamı yine ilginç bir maç izledik. 7 Aralık'tan beri gol atamayan Akhisar dün Menemen'e 2 gol attı ama yine kazanamadı. 2-0'dan rakibine yakalanan Akhisar, 7 maçtır kazanamıyor. Bu arada son anda Ali Özgün'ün kafa şutu girse Menemen maçı kazanabilirdi.
GİRESUN-İSTANBUL
Ülkenin kuzey doğusunu etkisi altına alan kar yağışı bu maçın tatıl edilmesine yol açtı. İstanbulspor'un 26'da Cajic'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maç 34. dakikada tatil edildi. Ertesi gün de oynanamayınca ileri bir tarihe ertelendi.
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