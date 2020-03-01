02 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2020

1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor sahasında 'u 2-0 mağlup etti. temsilcisine galibiyeti getiren golleri Hamrun ve Obertan kaydetti.

1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor ile , Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. ekibi, 43. dakikada Yugurta Hamrun ve 90+2. dakikada Gabriel Obertan'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Erzurumspor bu sonuçla puanını 45'e yükselterek lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. mağlubiyetini alan ekibi ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemen Belediyespor ise 6 Mart Cuma günü saat 19.00'da sahasında Altay'ı konuk edecek.


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