TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 2-0 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor sahasında Menemen Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Erzurum temsilcisine galibiyeti getiren golleri Hamrun ve Obertan kaydetti.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Menemen Belediyespor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Erzurum ekibi, 43. dakikada Yugurta Hamrun ve 90+2. dakikada Gabriel Obertan'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Erzurumspor bu sonuçla puanını 45'e yükselterek lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. mağlubiyetini alan İzmir ekibi ise 32 puanla 11. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemen Belediyespor ise 6 Mart Cuma günü saat 19.00'da sahasında Altay'ı konuk edecek.
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