Turgutlu coştu
Lider Kocaeli'den sonra Ağrı 1970'i de yenen Kasaba, şampiyonluk umutlarını arttırdı. Futbol Şube Sorumlusu Fahrettin Solmaz, "Rotamız İkinci Lig" dedi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Evvelki hafta lider Kocaelispor'u 2-0 yenip sürpriz yapan Kasaba, bu hafta da Ağrı 1970'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puan farkını 8'e indiren Manisa ekibinin futbol şube sorumlusu Fahrettin Solmaz, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Rotamız 2. Lig. Başkanımız Hüseyin Güleç'in önderliğinde hedefe ulaşacağız" diye konuştu.
BİÇER'İN GÖZÜ ZİRVEDE
Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise Ağrı'da zor zemin ve hava şartlarında kazandıklarını hatırlatarak, "3 puan için mutluyuz. Önemli olan yarışın içinde olmak Şampiyonluk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hedefimiz play-off değil, şampiyonluk. Dilerim bunu başarırız. Sırada Elazığ Belediye engelini aşmak var" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...