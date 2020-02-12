12 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bursaspor transferi duyurdu!

Bursaspor transferi duyurdu!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Kulübü, kaleci 'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC takımına kiralandığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuzCanberkYurdakul'un sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmış olup, futbolcumuz sezon sonuna kadar Makedonya Ligi ekiplerinden FC takımına kiralanmıştır."

Bursaspor'da 14 oyuncudan gol katkısı! haberin devamı

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