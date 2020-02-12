12 Şubat 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bucaspor'dan müthiş seri

Bucaspor'dan müthiş seri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Ligin ikinci yarısına bomba gibi giren Bucaspor, engelleri birer birer aşıyor.

Ligin ikinci yarısına bomba gibi giren Bucaspor, engelleri birer birer aşıyor. Son olarak 68 Aksaray'ı deplasmanda 3-0 deviren İzmir ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Başkan Cihan Aktaş, "Play-off potasına girdik. Amacımız yeniden 2. Lig'e yükselmek" diye konuştu.

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