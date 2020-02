İbrahim Üzülmez: Şampiyonluk yarışının içerisindeyiz

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Şu an yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar devam etmek istiyorsak, birlikteliğimizi saha dışında da sağlamamız gerekiyor" dedi. Oyuncu grubuna güvendiğini kaydeden deneyimli teknik adam, "Virajı dönmedik ama maratonun sonunu iyi koşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi, Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'i ağırladı. Basın mensuplarının da yer aldığı organizasyonda bir arada olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu kaydeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "Öncelikle şehit düşen askerlerimiz için Türk milletine baş sağlığı diliyoruz. Geçtiğimiz yıl böyle bir organizasyon düzenlediğimizde sevgili Adnan Alp de buradaydı, kendisini geçtiğimiz günlerde kaybettik, onu da rahmetle anıyorum. Bursaspor hepimizin ortak bir değeri, dolayısıyla bu yüce kulübü hep birlikte Süper Lig'de görmeyi ümit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Bursaspor basketbol takımını ağırlamış, Süper Lig'e çıkmalarını dilemiştik, bu gerçekleşti. Diliyoruz Bursaspor için de bu gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



Organizasyon için teşekkür eden İbrahim Üzülmez, ortak menfaatin Bursaspor'un başarısı olduğunu dile getirdi. Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ve herkesin destek vermesi gerektiğinin altını çizen Üzülmez, daha sonra TFF 1'inci Lig'de 16 Şubat Pazar günü sahalarında ağırlayacakları Adana Demirspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"HEPİMİZİN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"



Devre arasındaki transfer döneminde en az Bursaspor kadar, Adana Demirspor'un da eksik mevkilerine çok doğru oyuncular transfer ettiğini ve ligin ikinci yarısında en güçlü oyunu oynayan takımlardan biri olduklarını kaydeden Üzülmez, "Çok zor bir maç olacak. Sabırlı olmak gerekiyor, saha içerisinde önlem almamız gereken oyuncular var. İlk maçta olanlar ile ilgili oyuncularıma da uyarıda bulunmak istiyorum. Stadımıızda olay olduğunda sahanın kapanması söz konusu olabilirmiş, oyuncularımıza hepimizin destek vermesi gerekiyor. Olumsuz durumlar şampiyonluk yolunda büyük yaralar da verebilir, taraftarlarımız yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Eskişehirspor maçında verdikleri destek hayatımda unutamayacağım dönemlerden birisi" şeklinde konuştu.



"OSMANLISPOR MAÇINDAN DERSLER ÇIKARDIK"



Son olarak deplasmanda oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Osmanlıspor maçından çıkarmaları gereken derslerin olduğuna değinen Üzülmez, "Maçın ilk yarısında bireysel hatalar yaptık, bunları devam ettirirsek sıkıntı yaşarız. Defansif açıdan sorunlar var, ilk 8 içerisinde en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Eleştirimizi kendi içerimizde yapacağız. 90 dakika boyunca konsantre, maçın başından sonuna dek ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayan, en önemlisi de Bursaspor'un armasına en iyi şekilde karakterini, saygısını gösterecek oyuncularla mücadele edeceğiz. Son maçta Özer Hurmacı'nın, Shehu'nun gayretini göz ardı edemem. Formayı çok isteyen oyuncuya da sempati duyuyorum. Osmanlı maçından dersler çıkarıp, taraftarımızla bütünleşirsek istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"TARAFTARIYLA BÜTÜNLEŞEN BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUM"



Genel açıdan Bursaspor'a geldiği ilk günden itibaren oluşan süreci değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bu süre zarfında takımın tam olarak beklentilerimi karşıladığını söyleyemem. Futbolun içerisinde hiçbir zaman gerçeklerden uzaklaşmak istemiyorum. Takımımın saha içerisinde daha fazla coşku hissetmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü taraftar bizden bunu istiyor. Ancak takdir edersiniz ki bu lig farklı bir lig. Bu ligde her takımın yaratıcı 3-4 oyuncuları var, tabii ki göze hoş gelen futbolu biz de istiyoruz. Bursaspor'un daha ısırgan, daha mücadele eden, daha ofansif açıdan üreten, taraftarıyla bütünleşen bir takım ortaya çıkarmak istiyorum" açıklamasında bulundu.



"VİRAJI DÖNMEDİK"



Oyunculardan memnun olduğunu ve oyuncularının da bundan sonraki süreçte hedeflerine katkı sağlayacağına inandığını kaydeden İbrahim Üzülmez, "Şu an yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar devam etmek istiyorsak, birlikteliğimizi saha dışında da sağlamamız gerekiyor. Bursaspor'un yeri burası değil, Bursaspor büyük bir camia. Bu büyük camia, daha iyi idare edilip, Sivasspor'un Başakşehir'in yaptığını yapabilirdi ki geçmişte yaptı. Herkes özeleştirisini yapacak. Bu camia niye burada, bu camia Süper Lig'de de bu mücadeleyi verebilirdi. Şu anda oyun içerisinde daha iyi şeyler yapabiliriz. Bursaspor armasını taşıyan karakterli oyuncu grubunun da daha iyisini yapabileceğine yürekten inanıyorum. Virajı dönmedik ama maratonun sonunu iyi koşabileceğimize inanıyorum" dedi.



"BURSASPOR'UN YENİDEN AYAĞA KALKABİLECEK POTANSİYELİ VAR"



Sonuç alındıkça maddi ve manevi açamadıkları kapı bulunmayacağını dile getiren Üzülmez, "Sonuç almayınca o kapılar kapanır yüzümüze. Hayatta hangi işi yaparsanız yapın, güçlü olmak zorundasınız. Bugün oyuncum da bir takım kazanımlarını alması için, saha içerisinde sonucu alması gerekiyor. 6 maçın 4'ünü kazandık. Saha içerisindeki sıkıntılar, bugün takımların yüzde 70'inde var. Bursaspor şampiyonluk yaşamış bir camia, oralardan buralara inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine ayağa kalkabilecek potansiyeli var. Oyuncum Emrullah Şalk örneğini verdi, Bursaspor'un geleceğini kurtarma anlamında olduğunu söyledi. Başta sayın valimize çok teşekkür ediyorum, geçtiğimiz gün bizlere destek verdiler. Bu kalan süre içerisinde herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Taraftar da üzerine düşen görevi yapıyor. Pazar günü de destek vereceklerine inanıyorum. Saf ve temiz duygularla armaya yürekten bağlı taraftar grubu var. Bursaspor'da bu işi başarabilirsek çok mutlu olacağım. Şampiyonlukları kimse altın tepside sunmayacak, acı çeke çeke olacaktır. Hem yapımız ve karakterimiz, hem bilgi ve birikimimiz bizleri umutlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.



"SERDAR ÖZKAN, BU LİGİN KOLAY OLMADIĞINI SÖYLEDİ"



Burak Kapacak'ın sakatlığından dolayı 3-4 hafta daha takımdan ayrı kalacağını kaydeden Üzülmez, "Onun yerine görev alacak arkadaşımız da görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Ofansif anlamda çok fazla alternatif oyuncumuz var. İki oyuncuyu belirledik, iki oyuncuyu da belirlemeye çalışıyoruz. Her maçın farklı bir hikayesi var. Belki maç öncesinde favori gösterilsek de oyun içerisinde zorlandığımız bir maç oldu. Hiçbir oyuncumu ayırt etmem. Oyuncularıma da şunu söylüyorum; 27 kişiyiz. Sonuçta bir 11, 3 değişiyor 14. 27 kişi arasında bu şansı verirsem bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum oyuncularımın. Değerlendiremiyorsa, bekleyene vermek zorundayım. Serdar Özkan geçen gelerek bu ligin kolay olmadığını bana söyledi" dedi.



"SON 10 SEZONUN EN DÜŞÜK PUANLARI OLABİLİR"



"Bazen arkadan gelmek, önde gitmekten daha avantaj olabilir" diyen Üzülmez, "Sonlara doğru bunu lehimize de çevirebiliriz. Şampiyonluk yarışında o stresi doğru taşıyan takımlar öne geçebiliyor. Biz bunu doğru yöneteceğiz. Şu an da en önemli maç Adana Demirspor maçı. İyi hazırlandık, oyuncularım da görevlerini yerine getirecektir. Maç maç bakıyorum. Şampiyonluğun 65 civarında bir puanla olur mu diye düşünüyorum çünkü her takımın puan kaybettiği haftalar var, ilerleyen haftalarda daha da zorluk derecesi yüksek maçlar oynanacak. Belki son 10 sezonun en düşük puanları olabilir" yorumunda bulundu.



"VAR'DAKİ KONUŞMALAR AÇIKLANSIN"



Bursaspor - Adana Demirspor maçına Süper Lig hakemi Koray Gençerler'in atanması ve VAR konusuna ilişkin görüşlerini de paylaşan Üzülmez, "Olması gereken bir atama oldu. İki büyük camia, hedefler belli. Hakemler ne lehimize versin, ne aleyhimize versin. Hakem demek hakim demek, adalet demek. İki taraf adına da doğru kararlar vermeli. Hak eden en iyi şekilde futbolunu oynasın, hedefe ilerlesin. Tecrübeli ve sağlıklı bir şekilde maç yöneteceğine inanıyorum. VAR'a bakış açım; ilk geldiğinde çok doğru olduğunu düşündüm. En azından ofsayt ya da farklı yanlış kararlarda devreye girmesiyle çok daha iyi olur diye düşünmüştüm ama zaman zaman VAR'dan da sıkıntılar yaşanabiliyor. VAR bizim için çok önemlidir, iyi kullanırsak futbolun içerisindeki hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Bazı pozisyonları izliyorum, bunda nasıl VAR'a gidilmez diyorum, VAR'a gitsin vermesin diyebiliyorsun ama bazen VAR'a da gidilmiyor. VAR ile ilgili konuşmalar söyleniyor, şeffaf içerisinde konuşmaları açıklarsın, ne var ki orada? Gizli bir oda mıdır, sonuçta futbolu yönetmeye çalışıyorlar, orada hikaye anlatılmıyor. Anlatsınlar biz de duyalım. Gizli olduğu zamana tehlikelidir. Konuşmalara da açıklansın. Birkaç ülke de VAR konuşmaları açıklanıyor, biz de açıklayalım" ifadelerini kullandı.