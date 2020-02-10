BB Erzurumspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti
TFF 1. Lig'in 21. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmada BB Erzurumspor, sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 67. dakikada Pote'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 21. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen mücadelede BB Erzurumspor ile Keçiörengücü, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 67. dakikada Pote'nin attığı golle 1-0 yenen Erzurum ekibi, puanını 38'e yükselterek lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde zirve takibin sürdürdü. Bu sezon 6. yenilgisini alan Ankara temsilcisi ise 29 puanla 7. sırada kaldı.
Haftayı kayıpsız kapatan Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da sahasında Altay'ı konuk edecek.
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