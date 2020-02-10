10 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti

BB Erzurumspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

1. Lig'in 21. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmada , sahasında ağırladığı 'nü 67. dakikada Pote'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

1. Lig'de 21. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen mücadelede ile , Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 67. dakikada Pote'nin attığı golle 1-0 yenen ekibi, puanını 38'e yükselterek lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde zirve takibin sürdürdü. Bu sezon 6. yenilgisini alan temsilcisi ise 29 puanla 7. sırada kaldı.

Haftayı kayıpsız kapatan Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da sahasında Altay'ı konuk edecek.

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