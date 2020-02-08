08 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Vural takıma inanıyor

Vural takıma inanıyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Akhisar Yılmaz Vural, hücumda yaşanan sıkıntıya çözüm arıyor.

Akhisar Yılmaz Vural, hücumda yaşanan sıkıntıya çözüm arıyor. 6 maçtır gol atamayan Akigolar'ın tecrübeli hocası, kötü gidişe Menemen karşısında son vermek istediklerini belirterek; "Çok iyi çalıştık. Oyuncularıma güvenimi belirttim. İyi bir sonuç alacağız"ifadesini kullandı.
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