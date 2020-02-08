08 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Elazığ’da yol haritası belirlenecek

Elazığ’da yol haritası belirlenecek
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'ta ligden çekilme talebi kabul gören Elazığspor'da, teknik adam ve Başkan Selçuk Öztürk'ün görüşmesi bekleniyor.

'ta ligden çekilme talebi kabul gören Elazığspor'da, teknik adam ve Başkan Selçuk Öztürk'ün görüşmesi bekleniyor. Yol haritasını belirleyecek Gakgoş, oyuncuların kiralık gitmesi için de ile görüşecek. 17 takımla sona erecek Kırmızı Grup'ta, gelecek sezon Elazığspor'un dahil olmasıyla 19 takım mücadele edecek.
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