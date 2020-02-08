Derbıden fazlası
Demir maçıyla ilgili konuşan Adana’nın hocası Eyüp Arın; “Puan aslanın ağzındaydı şimdi midesine girdi. Bulunduğumuz yerin altına düşmemek için kazanmayı çok istiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig'de haftanın maçında Adana Demir ile Adanaspor bugün karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesinde Adanaspor teknik direktörü Eyüp Arın, maçın 'derbiden fazlası' olduğunu belirtti. Arın, "Her maç çok önemli. Puan aslanın ağzındaydı şimdi midesine girdi' derler ya, bundan sonra o tür maçlar olacak" dedi.
ADANA'YA YAKIŞACAK
Derbide enerjinin çok yüksek olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana'mıza yakışan bir maç olacağına inanıyorum. Oyuncuların duruşu, seyircilerin atmosferi ve sahaya bakış açıları gerçekten takdire şayan. Hedefimiz sıralamayı korumak. Bulunduğumuz yerin altına düşmemek için kazanmayı istiyoruz."
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