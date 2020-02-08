08 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsun’dan iyisi yok

Samsun’dan iyisi yok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'un lideri Samsun, istatistiklerde Türkiye'nin zirvesine çıktı.

'un lideri Samsun, istatistiklerde Türkiye'nin zirvesine çıktı. İç sahada en çok puan toplayan (29) takım olan kırmızıbeyazlılar, liglerin en az gol yiyen ekibi (8) olarak da dikkat çekti.
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