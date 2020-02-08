08 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bal-Kes’e Okan jesti

Bal-Kes’e Okan jesti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.02.2020

'in, transferinde Balıkesir'e jest yaptığı ortaya çıktı.

'in, transferinde Balıkesir'e jest yaptığı ortaya çıktı. Bal-Kes, bonservis bedeli olmamasına rağmen 350 bin TL ödeyen Demir'in başkanı Murat Sancak'a teşekkür etti.
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