09 Şubat 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana derbisi Demirspor’un

Adana derbisi Demirspor’un
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Zirve mücadelesi veren , düşme potasından uzaklaşmak isteyen ’a acımadı. Dibba, Aosman (2) ve derbi zaferine imzayı attılar.

1. Lig'de haftanın derbi mücadelesinde amacına ulaşan taraf oldu: 4-1. Şampiyonluk için mücadele eden Demirspor, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için çaba harcayan 'u; Pa Dibba, Aosman (2) ve 'ün golleriyle ateş hattına gönderdi. Bu gollere Hakan Barış ile karşılık veren Adanaspor, haftayı puansız kapatınca yeniden düşme potasına girdi.

'HAVAYA GİRMEYELİM'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, kazandıkları derbinin ardından, "Önümüzdeki hafta Bursa maçı var. Oraya yüksek konsantrasyonla gitmemiz lazım. Havaya girmenin anlamı yok" diye konuştu.

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