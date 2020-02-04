5.5 milyon Euro kazanıyordu! Tarık Çamdal'ın yeni ücreti şaşırttı

Daha önce Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle transfer olan Tarık, sözleşmesi bittiğinde Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki oyuncu devre arası transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Tarık'ın Adana Demirspor'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte transferin detayları...

Devre arası transfer döneminin son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olan Tarık Çamdal'ın, yeni takımında alacağı ücret şaşırttı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen, istikrarsız futbolu ve yüksek maaşıyla gündeme gelen Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takıma Eskişehirspor'dan 7 milyon 750 bin Euro'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Cimbom'da 4.5 yılda 5.5 milyon Euro'ya yakın gelir elde etmişti.

"ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK"

Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ADEBAYOR İLE GÖRÜŞTÜK"

Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.