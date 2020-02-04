04 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

5.5 milyon Euro kazanıyordu! Tarık Çamdal'ın yeni ücreti şaşırttı

Tarık Çamdal'ın yeni ücreti şaşırttı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

Daha önce 'dan 'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle olan Tarık, sözleşmesi bittiğinde Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki oyuncu devre arası transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden 'a transfer olmuştu. Tarık'ın Adana Demirspor'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte transferin detayları...

Devre arası döneminin son gününde 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer olan 'ın, yeni takımında alacağı ücret şaşırttı.

Bir dönem forması giyen, istikrarsız futbolu ve yüksek maaşıyla gündeme gelen Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takıma 'dan 7 milyon 750 bin Euro'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Cimbom'da 4.5 yılda 5.5 milyon Euro'ya yakın gelir elde etmişti.

"ASGARİ ÜCRETE ANLAŞTIK"

Ajansspor'a konuşan Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ADEBAYOR İLE GÖRÜŞTÜK"

Başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. 'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

İşte Tarık Çamdal'ın yeni takımı! haberin devamı
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