29 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural Akhisarspor’da

Yılmaz Vural yeni takımıyla imzaladı!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.01.2020

1. Ligde mücadele eden Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına deneyimli teknik adam 'ı getirdi.

Akhisarspor , sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 67 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Vural ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisarsporumuz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu Vural, en son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

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