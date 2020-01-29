29 Ocak 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Dadaş destanı

Dadaş destanı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.01.2020

1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 yenmeyi başardılar. Beşiktaş galibiyetleri, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da heyecan uyandırdı. Erzurumspor'un kupada ve ligdeki başarılı oyunuyla büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde eşleştiği 'u da eleyip son 4'e kalacağına inanıyor.

TRABZONSPOR BİZİM DOSTUMUZ

Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Beşiktaş'ı elemenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Lemenler, "Şehirle halk bütünleşti, takım bütünleşti. sahada oynanır. Trabzonspor'la eşleştik, orada da galip geleceğiz. Trabzonspor bizim dostumuz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsun bayramı Samsun bayramı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada Trabzonspor'u elemek istiyor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada Trabzonspor'u elemek istiyor
Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi sona erdi! Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi sona erdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör