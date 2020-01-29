Dadaş destanı
TFF 1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
TFF 1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 yenmeyi başardılar. Beşiktaş galibiyetleri, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da heyecan uyandırdı. Erzurumspor'un kupada ve ligdeki başarılı oyunuyla büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde eşleştiği Trabzonspor'u da eleyip son 4'e kalacağına inanıyor.
TRABZONSPOR BİZİM DOSTUMUZ
Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Beşiktaş'ı elemenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Lemenler, "Şehirle halk bütünleşti, takım bütünleşti. Futbol sahada oynanır. Trabzonspor'la eşleştik, orada da galip geleceğiz. Trabzonspor bizim dostumuz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...