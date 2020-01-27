27 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

Şişmanoğlu Erzurumspor'da
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

çalışmalarını sürdüren Erzurumspor, ’den 'na imzayı attırdı.

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un 'den ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi.

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