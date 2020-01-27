27 Ocak 2020, Pazartesi
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Lider Hatay kayıpsız
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Bordo-beyazlıar, Menemen’i Mesut’un penaltısı ve Diop’un golüyle devirdi.
Geçen hafta Altınordu'dan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hatay, kaybını telafi etti. Selim Ilgaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı verdi. 50'de Mesut Çaytemel penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 90'da ceza sahası dışında topla buluşan Diop'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Hatayspor puanını 40 yaparak liderliğini perçinledi.
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