27 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Ateş hattında gol sesi çıkmadı

Ateş hattında gol sesi çıkmadı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Kümeye tutunma savaşı veren Eskişehir ile golsüz berabere kaldı.

İkinci yarıya deplasmanda Keçiörengücü galibiyetiyle başlayan , kendisi gibi kümede kalma savaşı veren 'u ağırladı. Devre arasında tüm yabancılarını kaybeden, sezon başında 9 puan silme cezası alan Es-Es, stadındaki tadilat nedeniyle maçı Afyon Zafer Stadyumu'nda oynadı. Maçta gol sesi çıkmadı: 0-0
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