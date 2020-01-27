27 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Joseph Attamah Karagümrük’te

Joseph Attamah Karagümrük’te
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2020

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezona Çaykur Rizespor'da başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Rize ile sözleşmesi feshedilmişti. Attamah 14 maça çıkmıştı.
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