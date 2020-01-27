27 Ocak 2020, Pazartesi
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Akhisarspor 19 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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