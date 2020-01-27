27 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de sürpriz ayrılık!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör dönemi sona erdi. Akhisarspor 19 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

1. Lig'de mücadele eden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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