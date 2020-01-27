27 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demir fırsat tepti

Adana Demir fırsat tepti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2020

2-0 geçtiği maçta ’a puan kaptırdı, zirve yarışında yara aldı.

Düşme potasındaki 'u ağırlayan Adana Demirspor, galibiyeti son dakikalarda kaçırdı: 2-2. Tayyib Talha ve Aosman ile 2-0 öne geçen Adana temsilcisi, Delarge ve Burak'ın gollerine engel olamayınca 1 puanla yetindi ve zirve mücadelesinde ağır bir yara aldı. Boluspor ise bu 1 puanla gelecek haftalar öncesi moral kazandı.
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