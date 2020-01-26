26 Ocak 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük Attamah'ı kadrosuna dahil etti

Fatih Karagümrük'e Süper Lig'den transfer!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 26.01.2020

1. Lig ekiplerinden , son olarak ekiplerinden 'da forma giyen Ganalı futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak temsilcisi 'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi 'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

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