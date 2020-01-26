26 Ocak 2020, Pazar
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Fatih Karagümrük Attamah'ı kadrosuna dahil etti
Giriş Tarihi: 26.01.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.
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