''Trabzon'u da eleyeceğiz''

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzon eşleşmesi hakkında konuştu. Üneş, "Tarihimizde ilk defa yarı final şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz. Oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzon'u da eler, yarı finale kalırız" dedi.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzon eşleşmesi hakkında konuştu. Üneş, "Tarihimizde ilk defa yarı final şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz. Oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzon'u da eler, yarı finale kalırız" dedi.