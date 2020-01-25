25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

''Trabzon'u da eleyeceğiz''

''Trabzon'u da eleyeceğiz''
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzon eşleşmesi hakkında konuştu. Üneş, "Tarihimizde ilk defa yarı final şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz. Oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzon'u da eler, yarı finale kalırız" dedi.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Trabzon eşleşmesi hakkında konuştu. Üneş, "Tarihimizde ilk defa yarı final şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz. Oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzon'u da eler, yarı finale kalırız" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bursaspor Seleznov ile güldü! Bursaspor Seleznov ile güldü!
Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da
Şifre seri galibiyet Şifre seri galibiyet
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör