25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da

Ömer Şişmanoğlu Erzurum’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Kupada Beşiktaş'ı eleyen, ligde ise Süper Lig'i hedefleyen Erzurum'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.

Kupada Beşiktaş'ı eleyen, ligde ise Süper Lig'i hedefleyen Erzurum'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ocak döneminde Rize'den Yusuf ve Eskişehir'den Sissoko'yu alan Dadaşlar, son olarak forması giyen Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı.
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