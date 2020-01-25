25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Topkara bitti

Topkara bitti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

2. Lig ekibi Bodrum, Kahramanmaraşspor'dan sol kanat Abdullah Topkara ile sezon sonuna kadar anlaştı.

2. Lig ekibi Bodrum, Kahramanmaraşspor'dan sol kanat Abdullah Topkara ile sezon sonuna kadar anlaştı. Bayrampaşa'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Ümraniyespor, Çubukspor, Ofspor, Tepecik, Menemen, Amed, Sarıyer, Fethiye'de oynadı. 2. Lig'de 194 maçta 28 gol attı.
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