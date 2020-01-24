MAÇ SONUCU l Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1 l ÖZET
TFF 1. Lig’in 19. haftasında Akhisarspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bursaspor, Seleznov ile bulduğu golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçtan dakikalar
44. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa çaprazdan Erhan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
57. dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üstünde iyi yükselen Seleznov düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet'in direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Çağlar 90'dan çıkardı.
85. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+4. dakikada Aykut'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.
Stat: Akhisar Belediye
Hakemler: Yasin Kol xx, Deniz Turgut xx, Anıl Usta xx
Akhisarspor: Gökhan x, Tolga x, Cocalic xx, Alperen x, Kadir x, Bjarnason x (Hadzic dk. 77 x), Aykut xx, Burhan x, Çekdar x (Bertuğ dk. 61 x), Erhan x (Muhammet dk. 61 x), Cikalleshi x
Yedekler: Milan, Halil, Musa, Uğur, Onur, Ali Kaan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Bursaspor: Çağlar xx, Shehu xx (Atanasov dk. 90+5 ?), Sedat xx, Anıl xx, Onur xx, Emirhan xx (Recep dk. 64 x), Tayfur xx, Özer xx (Aykut dk. 73 x), Burak Altıparmak xx, Serdar xxx, Seleznyov xxx
Yedekler: Emrullah, Cüneyt, İsmail, Kerem, Mamadou, Batuhan, Ali
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor
Sarı kartlar: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Özer, Çağlar, Shehu, İbrahim Üzülmez (Bursaspor)
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