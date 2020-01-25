25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Şifre seri galibiyet

Şifre seri galibiyet
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

’in yıldızı , “Şampiyon olmak için arka arkaya maç kazanmamız gerekiyor” dedi.

Adana Demirspor'un devre arası transferi şampiyonluğun şifresini verdi. Tecrübeli yıldız, "Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum" diye konuştu. 6-1 kazanılan Balıkesir maçının ölçü olmayacağını ifade eden 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bundan sonraki maçları çok ciddiye almalıyız" yorumunu yaptı.
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