25 Ocak 2020, Cumartesi
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Şifre seri galibiyet
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Adana Demir’in yıldızı Erkan Zengin, “Şampiyon olmak için arka arkaya maç kazanmamız gerekiyor” dedi.
Adana Demirspor'un devre arası transferi Erkan Zengin şampiyonluğun şifresini verdi. Tecrübeli yıldız, "Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum" diye konuştu. 6-1 kazanılan Balıkesir maçının ölçü olmayacağını ifade eden 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bundan sonraki maçları çok ciddiye almalıyız" yorumunu yaptı.
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