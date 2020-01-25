25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Hedefimiz şampiyonluk

Hedefimiz şampiyonluk
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

2. Lig 'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

2. Lig 'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi. Kastamonu, liginde 19 haftada topladığı 37 puan ile 3. sırada yer alıyor.
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