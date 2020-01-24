24 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

‘Şansımız yüksek’

‘Şansımız yüksek’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Adana Demirspor'un , pazar günü sahalarında yapacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Adana Demirspor'un , pazar günü sahalarında yapacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, "Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Şansımız yüksek. Yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz" diye konuştu.

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