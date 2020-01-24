24 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Kupa golcüsü Erzurumlu Oltan

Kupa golcüsü Erzurumlu Oltan
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Erzurumspor, son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Erzurumspor, son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mavi-beyazlılarda en dikkat çekici performansı ise Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol atan ve kupada toplam 7 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturan 28 yaşındaki Oltan Karakullukçu oldu. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin ağırlıklı olarak kupa maçlarında görev verdiği Oltan'ın 1. Lig'de ise 9 maçta 1 golü bulunuyor.

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