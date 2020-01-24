Batuhan Altınordu’da

İzmir temsilcilerinden Altınordu, hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

İzmir temsilcilerinden Altınordu, hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol açık, Altınordu forması ile kendini göstermek istediğini söyledi; "Şans buldukça elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum" dedi.