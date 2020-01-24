24 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Batuhan Altınordu’da

Batuhan Altınordu’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.01.2020

İzmir temsilcilerinden , hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

İzmir temsilcilerinden , hemşehri takımından transfer yaptı ve Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol açık, Altınordu forması ile kendini göstermek istediğini söyledi; "Şans buldukça elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum" dedi.

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