21 Ocak 2020, Salı

TFF 1. LİG

Seleznyov’dan Galatasaray itirafı

Seleznyov’dan Galatasaray itirafı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.01.2020

forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, bıraktı" açıklamasında bulundu.

forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, bıraktı" açıklamasında bulundu.

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