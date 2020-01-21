Seleznyov’dan Galatasaray itirafı

Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı" açıklamasında bulundu.

Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı" açıklamasında bulundu.